Шарий раскрыл потери в элитных бригадах ВСУ

Элитные и специализированные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли более 80 процентов личного состава. Об этом сообщил украинский политик и блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет о 82-й, 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригадах, 25-м и 225-м отдельных штурмовых батальонах, 4-м полке сил специальных операций, 129-й бригаде территориальной обороны и 17-й отдельной танковой бригаде.

При этом, как отметил блогер, погибшие военнослужащие числятся пропавшими без вести. Он полагает, что их родственники могут выйти на протесты, когда узнают правду.