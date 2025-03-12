Стали известны требования России по прекращению огня на Украине

Россия может потребовать окончания военной помощи Украине в качестве одного из ключевых условий для прекращения огня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Кремль также может потребовать прекращения поставок оружия на Украину в качестве условия прекращения огня», — приводит агентство слова одного из собеседников.

Дополнительно уточняется что российская сторона пока не вела переговоров с американскими коллегами по вопросу достигнутых с Украиной договоренностей в Джидде. Сообщается, что Россия на данный момент времени не в полной мере согласна со всеми пунктами и требует доработки условий прекращения огня.