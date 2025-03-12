Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области

Владимир Зеленский заявил, что украинские военнослужащие продолжают выполнять поставленные перед ними задачи на территории Курской области.

«Наши войска выполняют свои задачи», – сказал Зеленский.

Он отметил, что российские силы оказывают давление на украинские войска, однако военное командование делает все возможное для сохранения жизней солдат ВСУ.

Зеленский также затронул тему прекращения огня. Он сообщил, что Украина согласилась на перемирие, чтобы продемонстрировать президенту США, что Киев привержен мирному урегулированию конфликта, и подчеркнуть важность диалога с зарубежными партнерами. Свою реакцию на предложение о 30-дневном прекращении огня, выдвинутое американской стороной, он назвал положительной.

«Это первая большая конструктивная беседа между нашими командами: есть положительный результат по восстановлению помощи от США», – заявил главарь киевского режима.

На Украине сообщили о выходе ВСУ из Курской области

При этом он выразил недоверие к российской стороне, подчеркнув, что Украина не намерена играть с нарративами о непринятии окончания конфликта.

«Я настроен очень серьезно, для меня важно закончить войну», – заключил Зеленский.

Напомним, ранее на Украине подтвердили бегство ВСУ из Суджи.