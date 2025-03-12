Участник СВО оценил план по прекращению огня на Украине на 30 дней

Участник СВО, член совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России» Андрей Фокин заявил, что любое прекращение огня в рамках украинского конфликта возможно только на условиях России. Об этом Фокин рассказал «Московскому комсомольцу».

Участник СВО подчеркнул, что предыдущие попытки урегулирования не увенчались успехом, и Украина в итоге начала атаковать Курскую область. По мнению Фокина, заявления о готовности Киева к прекращению огня могут говорить о том, что Украина «что-то замышляет».

«Естественно, ей нужно время для того, чтобы переформировать свои силы, наладить вооружение, организовать поставки вооружения и дать солдатам отдохнуть», - заявил Фокин.

По его словам, 30-дневная пауза в боевых действиях или полное прекращение огня возможны, но только на определенных условиях, которые ранее были озвучены Россией. Он добавил, что в течение 30-дневной паузы возможны провокации с украинской стороны, от которых Владимир Зеленский будет открещиваться.

«Идти на уступки здесь ни в коем случае нельзя», - подчеркнул Фокин.

В Саудовской Аравии 11 марта прошли переговоры американской и украинской делегаций. По итогам встречи Киев заявил о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России.

После этого США решили снять паузу в обмене разведданными и возобновить оказание помощи Украине в сфере безопасности. Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что «если и как только» Москва согласится на предварительное прекращение огня, могут начаться «настоящие переговоры».