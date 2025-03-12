Участник СВО оценил план по прекращению огня на Украине на 30 дней

Мария Иванова

Участник СВО, член совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России» Андрей Фокин заявил, что любое прекращение огня в рамках украинского конфликта возможно только на условиях России. Об этом Фокин рассказал «Московскому комсомольцу».

Участник СВО оценил план по прекращению огня на Украине на 30 дней
© РИА Новости

Участник СВО подчеркнул, что предыдущие попытки урегулирования не увенчались успехом, и Украина в итоге начала атаковать Курскую область. По мнению Фокина, заявления о готовности Киева к прекращению огня могут говорить о том, что Украина «что-то замышляет».

«Естественно, ей нужно время для того, чтобы переформировать свои силы, наладить вооружение, организовать поставки вооружения и дать солдатам отдохнуть», - заявил Фокин.

По его словам, 30-дневная пауза в боевых действиях или полное прекращение огня возможны, но только на определенных условиях, которые ранее были озвучены Россией. Он добавил, что в течение 30-дневной паузы возможны провокации с украинской стороны, от которых Владимир Зеленский будет открещиваться.

«Идти на уступки здесь ни в коем случае нельзя», - подчеркнул Фокин.

В Саудовской Аравии 11 марта прошли переговоры американской и украинской делегаций. По итогам встречи Киев заявил о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России.

После этого США решили снять паузу в обмене разведданными и возобновить оказание помощи Украине в сфере безопасности. Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что «если и как только» Москва согласится на предварительное прекращение огня, могут начаться «настоящие переговоры».