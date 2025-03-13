Надпись в центре города Суджа в Курской области, по всей вероятности, оставили грузинские наемники, пишет «Царьград». Автор публикации отметил, что послание «русские, научитесь воевать» было написано с ошибками.

Отмечается, что букву «И» вывели как «N». Это свидетельствует о том, что надпись, вероятно, сделали неславянские авторы. При этом она отсылает к начертанной военнослужащими ВС РФ на стене грузинской войсковой части в Гори в 2008 году фразе, призывающей грузин освоить навыки военного дела.

«По всей видимости, у них до сих пор незалеченная фантомная боль от надписи в Гори. Правда, в итоге опозорились все равно украинцы. Ловкий ход, генацвале», — говорится в статье.

Накануне сообщалось, что отступившие из Суджи в Курской области военнослужащие ВСУ оставили российским военным послание. На видео из города видна надпись на асфальте "Русские, научитесь воевать".

Минобороны показало бегство ВСУ из Суджи

В Добровольческом корпусе рассказали о том, что прорвавшимся в город военнослужащим удалось освободить от ВСУ промзону Суджи.

9 марта в Добровольческом корпусе заявили, что более 800 военнослужащих Российской Федерации попали в город Суджа Курской области, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Эта операция началась 8 марта.