Кадыров показал видео из трубы, которая привела ВС РФ в Суджу

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео из газовой трубы, по которой российские военные попали в тыл ВСУ. На кадрах военные запечатлены во время отдыха.

Кадыров подчеркнул, что эта операция уже вошла в историю как одна из самых смелых и эффективных. В ней принимали участие Разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовая бригада «Восток» Добровольческого корпуса, подразделения 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады и бойцы из группы «Аида» спецназа «Ахмат».

Глава Чечни отметил, что военные тайно продвигались по газовой трубе в течение пяти суток и прошли 15 километров в сложнейших условиях. Он назвал операцию «дерзкой, но, прежде всего, невероятно эффективной».

«Добравшись до конечной точки, бойцы нанесли молниеносный удар по врагу», - подчеркнул Кадыров и выразил благодарность всем участникам операции.

Ранее члены Добровольческого корпуса рассказали РИА Новости, что силы ВС России освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. Более 800 добровольцев и военных РФ вышли на поверхность и нанесли неожиданный удар по позициям ВСУ.

На следующий день, 12 марта, командир российского парашютно-десантного батальона сообщил, что ВС РФ подняли флаги в центре Суджи. У здания администрации города были водружены флаги РФ и войск, которые принимают участие в операции.