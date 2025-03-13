Курская авантюра Киева - самая неэффективная военная операция за последние 200 лет. К такому выводу неожиданно пришли эксперты Американского Института изучения войны (ISW).

Согласно масштабному исследованию, проведенному Институтом, операция вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области признана самой неудачной за последние два столетия, начиная с эпохи наполеоновских войн. Этот вывод основан на всестороннем анализе военных операций, и охватывает такие аспекты, как планирование, исполнение, ресурсы и результаты.

Эксперт Института, бывший командующий силами НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус дал резкую оценку этой операции:

«Эта операция была даже не авантюрой, а коллективным самоубийством. Сроки, состав и качество войск, вооружение, способность войск его использовать — все компоненты операции указывали на провал еще до ее начала».

По мнению генерала, ошибки были допущены на всех этапах, начиная с планирования и заканчивая исполнением, что привело к катастрофическим последствиям.

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Военный эксперт Эдвард Люттвак пошел еще дальше, предположив, что масштаб провала может быть недооценен.

«Вполне возможно, что это самый крупный сбой не только за 200, но и за 500 лет», — отметил он.

Люттвак подчеркнул, что операция в Курской области выделяется не только своей неэффективностью, но и отсутствием логистической и стратегической подготовки, что делает ее уникальной в истории военных конфликтов.

Анализ Института изучения войны выявил несколько ключевых факторов, которые привели к провалу операции. Особенно выделяют недостаточную подготовку войск. Состав и качество личного состава не соответствовали требованиям сложной операции. Войска были плохо оснащены, а имеющееся вооружение использовалось неэффективно.

Также сроки и стратегия операции были выбраны неудачно, что сделало ее выполнение практически невозможным. Действия подразделений не были скоординированы, что привело к хаосу на поле боя.

Эти факторы, по мнению экспертов, сделали операцию в Курской области не просто неудачной, но и образцом того, как не следует проводить военные действия. Исследование подчеркивает, что провал был предсказуемым и мог быть предотвращен при более тщательной подготовке и планировании.

Зарубежные исследователи заключили, что операция ВСУ в Курской области войдет в историю как один из самых ярких примеров военного провала.