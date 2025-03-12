Подразделения группировки войск «Восток» освободили село Днепроэнергия в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» активными действиями освободили населенный пункт Днепроэнергия Донецкой народной республики», — отметили в ведомстве.

Также бойцы Вооруженных сил России нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Комар и Разлив в ДНР. Потери противника составили до 160 военнослужащих. Кроме того, украинцы лишились двух бронемашин, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.

12 марта ВС РФ также выбили противника из населенного пункта Новомарково в ДНР. Боевые действия вели российские военнослужащие «Южной» группировки войск.

11 марта в Минобороны РФ рассказали, что бойцы российской армии взяли под контроль населенный пункт Горького, находящийся в Донецкой народной республике. А за два дня до этого военное ведомство сообщило об успешном штурме села Константинополь в ДНР.