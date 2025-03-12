Генштаб ВСУ признал поражения в Курской области

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал существенное продвижение Вооруженных сил (ВС) России в Курской области. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

12 марта ведомство опубликовало карты боев, подтверждающие продвижение российских войск на курском направлении. На картах за 10 и 11 марта, опубликованных Генштабом ВСУ, видно, что зона, которую контролировали украинские силы, заметно уменьшилась. Информация об активном продвижении ВС РФ поступает с начала марта.

В среду, 12 марта, командир российского парашютно-десантного батальона сообщил РИА Новости, что ВС РФ подняли флаги в центре Суджи. У здания администрации города были водружены флаги РФ и войск, которые принимают участие в операции.

Стали известны сроки окончания боев в Курской области

В Минобороны России в этот же день сообщили, что ВС РФ освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские силы успешно продвигаются на курском направлении.