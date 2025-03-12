Продолжается зачистка Суджи в Курской области, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) прячутся в подвалах. Об этом рассказали РИА Новости бойцы группировки войск «Север».

По словам российский военных, удалось сломить «упорное сопротивление противника» и выбить его из центральных районов города.

«Зачистка райцентра продолжится даже после водружения флага. Во многих подвалах все еще скрываются украинские оккупанты, однако никакой роли они уже не сыграют», - пояснил боец «Севера».

Ранее стало известно, что флаг России был поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи. При этом оборону ВСУ в районе промзоны Суджи удалось прорвать после проведения операции «Поток» («Труба»).

Бойцы 11-й гвардейской штурмовой бригады ВДВ, 72-й мотострелковой дивизии, 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, спецназа «Ахмат», добровольцы штурмовой бригады «Ветераны» и бригады «Восток», всего 800 человек, прошли 15 км по бездействующему с 1 января газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, пробравшись в тыл подразделений ВСУ. На фоне операции в период с 8 по 11 марта ВС РФ удалось освободить в регионе 16 населенных пунктов.