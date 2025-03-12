Полковник объяснил отступление ВСУ из Суджи почти без боя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули город Суджу в Курской области без боя из-за бесполезности сопротивления надвигающемся наступления российской армии, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Причины отступления ВСУ из региона специалист назвал «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что ВСУ покинули Суджу фактически без боев. Уточнялось, что значительная часть городской инфраструктуры и жилых домов осталась нетронутой благодаря тому, что украинские военные ушли из города без активного сопротивления.

«За двое суток произошли непоправимые для ВСУ изменения в ситуации, наши солдаты и офицеры захватили участки, которые обеспечивали устойчивость обороны противника. Они теперь под нашим контролем. Понимая, что бесполезно сопротивляться нашему наступлению, они пытаются отойти, как говорят военные, "на более удобную позицию", а на деле — бросают Суджу и уходят к границе», — объяснил Матвийчук.

Хотя Министерство обороны России пока официально не заявляло об освобождении города, несколько военных корреспондентов уже сообщили о полном контроле российских войск над Суджей. Так, военкор Евгений Лисицын рассказал, что российские подразделения взяли населенный пункт под контроль в 7:45 по московскому времени.

Российские войска начали штурм Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений Вооруженных сил России использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ. «Лента.ру» составила полную хронологию масштабного наступления армии России в Курской области.