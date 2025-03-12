В Китае заметили аналог российской «Ракушки» с защитой от дронов

Новую боевую машину десанта (БМД) армии Китая с комплексом активной защиты (КАЗ), который может сбивать дроны и ракеты, заметили во время перевозки. На соответствующие снимки обратила внимание «Российская газета».

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Гусеничную машину сфотографировали во время перевозки на прицепе. Боевой модуль БМД укрыли брезентовой накидкой. Небольшие размеры конструкции могут говорить об использовании крупнокалиберного пулемета вместо пушки.

В публикации предположили, что очевидцы заметили авиадесантный бронетранспортер (БТР), созданный на базе БМД. Машину можно считать аналогом российского БТР-МДМ «Ракушка».

В передней части корпуса разместили подвижные пусковые установки КАЗ с защитными боеприпасами, которые уничтожают подлетающие цели. На углах корпуса установлены радары для обнаружения дронов, противотанковых ракет и гранат.

В феврале представитель концерна «Уралвагонзавод» сообщил, что российские танки Т-90М и Т-72Б3М оснащают комплексами активной защиты «Арена-М».