Ракетный удар ВС РФ поразил грузовое судно в порту Одессы

Баллистическая ракета российских Вооруженных сил поразила грузовое судно в одесском порту.

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Видеокадры удара опубликовали в телеграм-канале «Военкоры Русской Весны». Их взяли из нескольких пабликов, которые принадлежат Украине.

Украинские власти сообщили, что сухогруз MJ Pinar под флагом Барбадоса направлялся из Одессы в Алжир.

На борту грузового судна находился международный экипаж. Сообщается, что есть пострадавшие среди моряков сухогруза.