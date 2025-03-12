Ракетный удар ВС РФ поразил грузовое судно в порту Одессы
Баллистическая ракета российских Вооруженных сил поразила грузовое судно в одесском порту.
Видеокадры удара опубликовали в телеграм-канале «Военкоры Русской Весны». Их взяли из нескольких пабликов, которые принадлежат Украине.
Украинские власти сообщили, что сухогруз MJ Pinar под флагом Барбадоса направлялся из Одессы в Алжир.
На борту грузового судна находился международный экипаж. Сообщается, что есть пострадавшие среди моряков сухогруза.