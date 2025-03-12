Названы причастные к атаке дронов по России подразделения ВСУ

Издание Life рассказало, что масштабная атака украинских беспилотников по России, среди прочего, управлялась оперативным командованием Сухопутных войск Украины «Восток» и оперативно-тактической группировкой ВСУ «Сумы». По данным Life, у этих военных структур есть связи с «Правым сектором»* и экс-главой украинской армии Валерием Залужным.

Атака украинских беспилотников на российские регионы 11 марта стала самой масштабной с начала 2025 года. Российские силы ПВО за ночь сбили 337 дронов. В результате атаки в Подмосковье погибли три человека, пострадали 18 человек, в том числе трое детей.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил дело о теракте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев через попытку атаковать Москву подрывает наметившуюся тенденцию к мирному урегулированию.

В СМИ появилась информация, что атака дронов управлялась из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей. Life отмечает, что на Украине решения о массированном запуске боевых дронов принимаются высшим военным и политическим руководством страны - Владимиром Зеленским, а также Минобороны Украины и Генштабом.

В Минобороны раскрыли причину массированной атаки беспилотников ВСУ

Life подчеркивает, что в Днепропетровске расположено оперативное командование Сухопутных войск Украины «Восток», в зоне ответственности которого - Днепропетровская область и части еще нескольких областей, подконтрольных Украине. Под управлением «Востока» находятся 24 боевых подразделения (бригады, полки, батальоны, центры управления и разведки, склады и вспомогательные службы).

Руководит командованием 49-летний генерал-майор из Житомира Олег Микац. Life называет его «убежденным нацистом» и бывшим третьим номером в списке «Правого сектора»* на выборах в Верховную раду. По данным Life, в подразделения «Востока» входит множество «выходцев из «Правого сектора»*.

В Сумской области базируется штаб оперативно-тактической группировки ВСУ «Сумы», в состав которой входят 116-я и 117-я отдельные бригады территориальной обороны, подразделения погранслужбы Украины, Нацгвардии и других органов. Части, входящие в состав группировки «Сумы», дислоцированы на территориях Сумской, Полтавской, частично Харьковской и Черкасской областей.

Командующий группировкой «Сумы» - 61-летний генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Life называет его «советским офицером старой закалки», информация о котором «тщательно зачищена». Издание выяснило, что Кравченко - уроженец Волынской области.

По данным Life, генерал-лейтенант связан с ПЦУ («Православная церковь Украины», была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию), а также с семьей бывшего главы ВСУ Валерия Залужного. В 2019 году Кравченко «уступил» Залужному место главы оперативного командования «Север», после чего карьера Залужного «рванула вверх».

* Террористическая организация, запрещена в России.