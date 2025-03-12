Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области завершится в срок «от нескольких недель до нескольких дней». Как сообщает РИА Новости, об этом написала испанская газета Pais со ссылкой на украинских военных.

Анонимные источники отметили, что украинские войска в Курской области приняли на себя «основную тяжесть» блокировки помощи со стороны США. При этом возобновление поддержки для них будет уже слишком запоздалым.

Сейчас связь между командующими ВСУ в Сумской области с украинской группировкой, находящейся в Курской области, потеряна. По оценкам опрошенных военных, окружение могут попасть от 6 до 10 тысяч военных украинской армии. По словам одного из украинских солдат, сейчас целью стала эвакуация этих сил, однако выходить из региона приходится пешком — передвижение по дорогам невозможно из-за российских беспилотников, авиации и артиллерии.

Ранее СМИ сообщили, что основная часть украинских сил, предположительно, покинула Курскую область и уже находится на территории Украины. Российские военные подняли флаг на центральной площади города Суджа.