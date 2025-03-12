Названы две проблемы предложения США о прекращении огня на 30 дней

Предложение о 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной может быть выгодно только Киеву, либо привести к заморозке конфликта, предположил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Две ключевые проблемы с предложением администрации США о временном перемирии эксперт назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Эти встречи произойдут после встречи [cпецпосланника Белого дома Стива] Уиткоффа с российской стороной, он как раз будет обсуждать возможный будущий формат переговорного процесса. Обсуждаться будут Украина и предложение о 30-дневном перемирии, но, очевидно, что это предложение в контексте масштабной атаки украинских беспилотников на Россию выглядит сомнительно. Главный месседж получается в том, что Украина готова разговаривать с Россией только посредством силы», — объяснил Блохин. «Нам надо десять раз подумать, потому что они сейчас пытаются выиграть время, которое работает на Россию. Этот период может дать им передышку, чтобы взять тайм-аут, который в итоге также может превратиться в заморозку конфликта. (...) Если идти на это предложение о перемирии, то его надо увязать так, что в контексте этого перемирия будут происходить переговоры о будущем Украины, чтобы это было не какое-то абстрактное перемирие» Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями США и Украины. На них Украина согласилась принять предложение США по немедленному прекращению огня. Соединенные Штаты отменили паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия согласится на прекращение огня. Он отметил, что американские представители могут встретиться с российскими 11 или 12 марта. Трамп заявил, что намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе. «Как говорится, для танго нужны двое, не так ли? Надеюсь, он также согласится [на прекращение огня], и это ознаменует собой 75 процентов пути», — отметил он во время выступления в Белом доме.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов раскрыл, что разговор президента России с американским коллегой состоится в пятницу, 14 марта. «Разговор Путина с Трампом состоится в пятницу, и это будет больше, чем просто телефонный разговор», — подчеркнул он, не уточнив подробностей.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским.