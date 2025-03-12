Место героической обороны: как сейчас выглядит Малая Локня

Александр Котлеткин
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Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области
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Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области 
© РИА Новости
Поврежденная техника в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области
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Поврежденная техника в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области 
© РИА Новости
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области
3/17
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области 
© РИА Новости
Военнослужащие РФ в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области
4/17
Военнослужащие РФ в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области 
© РИА Новости

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Военнослужащие РФ на территории женской колонии (ИК-11) в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области
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Военнослужащие РФ на территории женской колонии (ИК-11) в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области 
© РИА Новости
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области
6/17
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области 
© РИА Новости
Военнослужащие РФ на территории женской колонии (ИК-11) в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области
7/17
Военнослужащие РФ на территории женской колонии (ИК-11) в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области 
© РИА Новости
Военнослужащие РФ в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области
8/17
Военнослужащие РФ в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области 
© РИА Новости
Военнослужащий РФ на территории женской колонии (ИК-11) в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области
9/17
Военнослужащий РФ на территории женской колонии (ИК-11) в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области 
© РИА Новости

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Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области
10/17
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области 
© РИА Новости
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области
11/17
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области 
© РИА Новости
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области
12/17
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области 
© РИА Новости
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области
13/17
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области 
© РИА Новости
Сгоревший автомобиль в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области
14/17
Сгоревший автомобиль в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области 
© РИА Новости

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Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области
15/17
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области 
© РИА Новости
Военнослужащий РФ в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской област
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Военнослужащий РФ в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской област 
© РИА Новости
Женская колония (ИК-11) в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области
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Женская колония (ИК-11) в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области 
© РИА Новости

9 марта Минобороны РФ отчиталось об освобождении села Малая Локня, которое находится к северу от Суджи. Штурмовикам также удалось найти тело комбата Сергея Чебнева с позывным "Отмель", руководившего обороной женской колонии в критический момент боев в женской колонии в августе 2024 года. Защитники под командованием Чебнева около двух недель сдерживали противника в Малой Локне. "Отмель" героически погиб прикрывая отход своего подразделения.

Помимо Локни, российские войска в тот день освободили села Черкасское Поречное и Косицу в Курской области.

Как сейчас выглядит Малая Локня — в галерее "Рамблера".

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