Место героической обороны: как сейчас выглядит Малая Локня

9 марта Минобороны РФ отчиталось об освобождении села Малая Локня, которое находится к северу от Суджи. Штурмовикам также удалось найти тело комбата Сергея Чебнева с позывным "Отмель", руководившего обороной женской колонии в критический момент боев в женской колонии в августе 2024 года. Защитники под командованием Чебнева около двух недель сдерживали противника в Малой Локне. "Отмель" героически погиб прикрывая отход своего подразделения.

Помимо Локни, российские войска в тот день освободили села Черкасское Поречное и Косицу в Курской области.

Как сейчас выглядит Малая Локня — в галерее "Рамблера".