Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР) новое элитное подразделение операторов дронов. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«В район Часова Яра противник перебросил новое элитное подразделение БПЛА», — сказал он, добавив, что формирование было переведено на этот участок фронта из Курской области.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России улучшили свои позиции в Часовом Яре, выровняв линию боевого соприкосновения на севере и юге города.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил о переброске резервов ВСУ под Часов Яр. По его словам, у противника пока есть возможности для таких маневров, однако это не останавливает продвижение Российской армии на данном участке фронта.