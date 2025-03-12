Воздушные силы Украины больше не считают, что истребители F-16 могут переломить ход конфликта, пишет Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на представителя ВВС республики Юрия Игната.

Накануне Игнат заявил, что переданные украинской стороне самолеты F-16 не в состоянии соревноваться в воздухе с истребителями Су-35 российского производства.

«Сомнения украинцев относительно ограничений F-16 резко отличается от ранее выраженных больших надежд на то, что этот самолет переломит ситуацию", - поделились своей точкой зрения авторы публикации.

Как напомнили обозреватели издания, представитель Воздушных сил Украины в мае 2023 года утверждал, что американские истребители помогут Киеву одержать победу в конфликте.

Российская Федерация полагает, что поставки продукции военного назначения украинской стороне мешают урегулированию, непосредственно вовлекают государства Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал на то, что любые содержащие вооружение для ВСУ грузы станут законной целью для ВС РФ. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе поставками оружия и подготовкой кадров на территории Соединенного Королевства, ФРГ, Италии и других государств. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что накачивание бывшей советской республики оружием Западом не способствует переговорам и принесет отрицательный эффект.