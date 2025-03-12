Основная часть курской группировки ВСУ ушла в сопредельные районы Украины

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Основная часть Вооруженных сил Украины (ВСУ), вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. Об этом пишет Forbes со ссылкой на анонимный украинский источник.

Основная часть курской группировки ВСУ ушла в сопредельные районы Украины
© РИА Новости

По данным издания, серия точных ударов дронов Вооруженных сил (ВС) РФ 25 февраля вывела из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу.

«‎Две недели спустя, похоже, основная часть украинских сил, включая некоторые из самых тяжелых бригад ВСУ, эвакуировалась из Курской области», — говорится в материале.

Источник Forbes заявил, что его «‎друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения».

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области, за сутки под контроль взяты более 100 кв км территории региона. Речь идет о населенных пунктах Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный.

В этот же день РИА Новости, ссылаясь на добровольческий корпус, заявило, что российские военные освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл украинским подразделениям через газовую трубу.

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