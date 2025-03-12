Пленный из ВСУ рассказал, как три дня безуспешно ждал эвакуации в канаве

Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Иван Павлюк рассказал о том, как командование обмануло его и других солдат с эвакуацией. Видеозапись беседы с пленным опубликовало Министерство обороны России.

По словам Павлюка, после того как их машина была подбита и загорелась, старший группы пообещал, что за ранеными придет вторая машина. Однако помощи так и не дождались.

«У нас был старший в машине с позывным был Смайлик. Мы двое раненых лежали. Он говорит: "Я сажусь в первую машину, а за вами придет вторая машина и вас заберет, эвакуирует". Так мы и не дождались. Я в канаве три дня просидел, ждал эвакуацию», - рассказал пленный.

Павлюк пошел искать питьевой воды и увидел российских военнослужащих. Принял решение сдаться в плен.

«Не били, накормили. Спасибо за помощь, что покормили. Спасибо за медицину, оказали неотложную помощь. Поставили на ноги», - добавил он.

Кроме того, Павлюк рассказал, что военнослужащие ВСУ были вынуждены использовать старые зенитки 50-х годов, а технику, поставляемую Украине странами НАТО, никто так и не увидел.

Напомним, что это не первый случай, когда пленные военнослужащие ВСУ рассказывают о недостатках в организации службы и снабжении. Ранее сообщалось о подобных случаях в других частях украинской армии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.