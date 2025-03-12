Дрон-камикадзе проекта "Архангел" стал летать быстрее после модернизации

Специалисты всероссийского проекта "Архангел", которые обучают пилотированию беспилотников, увеличили скорость разработанного ими дрона-камикадзе. Он теперь может разгоняться до 280 км/ч.

Об этом сообщил основатель и глава проекта Михаил Филиппов, пишет ТАСС. Он отметил, что обычные дроны летают со скоростью от 70 до 120 километров в час. Специалисты проекта после модернизации сделали гибрид с вертикальным взлетом. Потом он переходит в "режим крыла" и уже летит как ракета.

А все из-за правильной аэродинамики, которая позволяет при тех же условиях - батарейках и моторах - двигаться в разы быстрее. Минимальная дальность полета - 50 километров. И, как считает Михаил Филиппов, при такой скорости его просто невозможно сбить стрелковым оружием. Так что беспилотник можно использовать по дальним целям.

Дрон-камикадзе проекта "Архангел" уже проходит тестирование в зоне спецоперации. Испытываются различные системы установки связи, ретрансляции и видеопередачи данных.