В КНДР высказались о сбросе бомбы на деревню в Южной Корее

Ошибочный сброс авиационных бомб на деревню в пограничном регионе Южной Кореи показывает опасность американо-южнокорейских учений Freedom Shield. Об этом говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

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«Хотя подобного рода ошибки — привычное для вооруженных сил США и Республики Корея дело, нужно помнить, что это произошло близко к южной границе республики. Нет необходимости пояснять, как складывалась бы ситуация, если бы хотя бы одна бомба оказалась немного севернее нашей границы», — говорится в комментарии.

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В ЦТАК отметили, что КНДР внимательно следит за американо-южнокорейскими учениями. При этом на Корейском полуострове, как отметили авторы, «существует опасность ядерного противостояния». Агентство подчеркнуло, что подобные инциденты могут привести к началу полноценного конфликта.

6 марта два истребителя KF-16, участвовавших в совместных учениях США и Южной Кореи, нештатно сбросили восемь неуправляемых бомб MK-82 за пределами полигона Сынчжин в городе Пхочон, который находится в 42 км к северо-востоку от Сеула. Предварительно, военные установили неправильные координаты.

Позже стало известно, что в результате происшествия пострадали 15 человек: два человека получили серьезные травмы, еще 13 — легкие.

Ранее сброс авиабомбы в Южной Корее попал на видео.