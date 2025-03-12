Стало известно о планах Украины признать дезертирами сдавшихся в Судже

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен в Судже, не будут признаны военнопленными. Бойцов намерены объявить дезертирами, передает Telegram-канал «Северный Ветер».

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«До Суджанского гарнизона ВСУ доведена информация, что всех сдавшихся в плен никто и никогда не будет возвращать на Украину!» — говорится в сообщении.

Уточняется, что по документам они будут объявлены дезертирами «или даже российскими агентами».

Минобороны раскрыло детали боев под Суджей

8 марта стало известно о начале штурма Суджи. Этому предшествовал подрыв нескольких постов в районе города. Для прорыва в населенный пункт российские штурмовики использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ.