На Западе неоднозначно отреагировали на атаку украинских БПЛА на Россию

Западные СМИ, независимые журналисты и пользователи соцсетей отреагировали на массированную атаку украинских БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры России. Так, американская The New York Times и британская The Guardian сочли действия Киева сигналом для Москвы и Вашингтона о способности осуществлять серьёзные военные операции. При этом кипрский журналист Алекс Христофору расценил эту атаку как отвлекающий манёвр от масштабного поражения ВСУ на Курском направлении. В то же время многие пользователи западного сегмента соцсетей сошлись во мнении, что Зеленский и его окружение заявляют о готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине, а на деле лишь усиливают военную напряжённость.

В ночь на 11 марта киевский режим осуществил масштабную атаку беспилотников на гражданские объекты на территории России. В общей сложности, по данным Минобороны РФ, было обнаружено и сбито 343 украинских БПЛА, в том числе шесть — в районе Курской атомной электростанции.

Отбита самая массированная атака вражеских беспилотников на российскую столицу

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, этой ночью была «отбита самая массированная атака вражеских БПЛА» на российскую столицу — на подлёте к городу средства ПВО перехватили 74 дрона.

В результате атаки в Подмосковье погибли три человека — все они работали в компании «Мираторг». Как сообщили в Минздраве, пострадали 18 человек, в том числе трое детей.

В МИД России выразили уверенность, что налёт дронов был заранее спланирован и приурочен к американо-украинским контактам в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта, а также стал «своеобразным сигналом» генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу, прибывшему с рабочим визитом в РФ.

«Такими варварскими методами терпящая ежедневные поражения на поле боя киевская клика пытается доказать свою способность вести переговоры «с позиции силы»... Очевидно, что вина за этот теракт лежит на всех странах, продолжающих упрямо и безответственно накачивать украинскую правящую клику летальными вооружениями, тем самым способствуя её кровавым деяниям», — говорится в заявлении ведомства.

В свою очередь, Феридун Синирлиоглу по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о готовности ОБСЕ поддержать любые усилия для того, чтобы положить конец украинскому конфликту.

«Эта война принесла очень много страданий миллионам людей. Я был в Киеве — и я видел такие же последствия там. Я действительно надеюсь, что очень скоро война закончится и мы больше не будем свидетелями таких происшествий ни в Москве, ни в Киеве», — сказал он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на то, что киевский режим своими действиями пытается «изрядно подпортить наметившуюся тенденцию» к мирному урегулированию.

В Минобороны России заявили, что воздушная атака ВСУ была проведена в преддверии американо-украинских переговоров «для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий».

Массированный удар ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры РФ не обошли вниманием западные СМИ, которые среди прочего выступили с утверждением, что Киев таким образом продемонстрировал свою военную мощь.

«Удары, нанесённые перед рассветом — за считаные часы до запланированного начала встречи высоких делегаций Киева и США в Саудовской Аравии, посвящённой обсуждению возможного пути к завершению войны, — судя по всему, задумывались как напоминание о том, что Украина, несмотря на получаемые удары и колоссальные потери, всё ещё в состоянии давать России сдачи», — пишет The New York Times.

Британская газета The Guardian также отмечает, что момент для атаки БПЛА был подобран таким образом, чтобы послать Москве и Вашингтону чёткий сигнал:

«Киев не готов принять неблагоприятный (для него. — RT) вариант мирного соглашения и остаётся силой с грозным военным потенциалом».

С точки зрения агентства Reuters, этот удар призван показать, что «Киев в состоянии наносить мощные удары» по России.

При этом ирландский журналист Чей Боуз подчеркнул, что удар режима Зеленского по Москве в очередной раз «наглядно проявил истинную сущность того, с чем имеют дело США».

«Киев начал эту войну с террора против мирного населения. И продолжает в том же духе», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Кипрский журналист Алекс Христофору, со своей стороны, обратил внимание на определённую тенденцию в действиях украинских вооружённых формирований.

«Каждый раз, когда Зеленскому грозит очередное поражение на фронте, он всегда устраивает какую-нибудь отвлекающую атаку или операцию. Массированный удар с применением БПЛА, нанесённый минувшей ночью вглубь территории России — это исчерпывающее свидетельство того, насколько крупным для Зеленского стал масштаб его поражения в Курской области», — считает Христофору.

«Зеленский и большая часть Европы хотят войны»

При этом многие пользователи западного сегмента социальных сетей усмотрели в воздушной атаке ВСУ желание Киева продолжать боевые действия вместо того, чтобы стремиться к мирному урегулированию.

Один из юзеров под ником Janopetsa констатировал лицемерность заявлений руководства киевского режима.

«Зеленский говорил, что хочет мира. Его слова не соответствовали действительности», — отметил он.

Другой пользователь соцсети Х также счёл, что Киев заинтересован лишь в эскалации конфликта с Россией.

«Одной рукой занимаемся мирными переговорами, другой — организуем удары БПЛА. Дипломатия — штука многозадачная, да?» — подчеркнул Politickle UK.

В свою очередь, B_Ray4ever выразил мнение, что Зеленский и большая часть Европы не хотят мира: «Они хотят войны с Россией».

Пользователь соцсети с ником MistaMarshall00, комментируя массированную атаку украинских дронов на гражданские объекты в РФ, заявил, что Украина демонстрирует отказ от приостановления огня, поэтому России «следует стереть Украину с карты мира».

Кроме того, в комментариях к публикации об атаке ВСУ киевский режим сравнили с фашистской Германией.