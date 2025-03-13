Системы ПВО сбили четыре БПЛА над Воронежской и Белгородской областями

Системы ПВО армии России сбили четыре украинских беспилотника над Воронежской и Белгородской областями.

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Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства обороны России.

Отмечается, что БПЛА были нейтрализованы в период с 21:30 до 22:30 мск.

«Три (БПЛА были поражены) — над территорией Воронежской области и один — над территорией Белгородской области», — уточнили представители оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили три авиабомбы JDAM.