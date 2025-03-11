Генералы НАТО обсудили размещение войск на Украине

В Париже состоялась встреча военных представителей группы стран, выступающих за отправку воинских контингентов на Украину. Как заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, дискуссии были сосредоточены на том, как "НАТО и Запад в целом могли бы защитить свой восточный фланг".

© Российская Газета

Формат встречи серьезно отличался от "парижских" и "лондонских" саммитов, посвященных ситуации на Украине. На консультации позвали все натовские страны, включая Турцию и Канаду, проигнорировав Хорватию и Черногорию. Кроме того, за стол посадили военных из Ирландии, Кипра и Австрии, а в видеоформате участвовали представители Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.

По сведениям агентства "Ассошиэйтед Пресс", США на встречу намеренно не позвали, чтобы продемонстрировать Трампу способность разработать хоть какой-то цельный план по Украине без участия Вашингтона. Однако вполне возможно, что для самих США участие в этом мероприятии не было важным на фоне проходивших во вторник в Саудовской Аравии американо-украинских переговоров. Во-первых, на встрече в Париже было достаточно государств, которые в мельчайших подробностях передадут Белому дому содержание дискуссий. А во-вторых, американской администрации интересно со стороны понаблюдать, как европейские натовцы проявят себя с военной точки зрения. Не стоит забывать, что главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе - американский генерал, назначенный президентом США. И как бы европейские эксперты ни намекали, что пора бы отдать эту должность представителям европейских стран, такой сценарий вряд ли выглядит реальным.

В Лондоне подчеркнули, что диалог военных носил "необязывающий характер"

Парижские консультации в большей степени были посвящены именно военным вопросам, "оперативным аспектам" потенциального развертывания западных контингентов на Украине. В Лондоне подчеркнули, что диалог носил "необязывающий характер" и касался "конкретизации некоторых деталей". Направление войск на Украину пока выглядит гипотетическим шагом, и не факт, что такое политическое решение в принципе будет принято. Но штабы и командующие хотели быть готовы к любому развитию ситуации. Потому в Париже обсуждались вопросы переброски войск, их размещения, снабжения, развертывания резервов и средств поддержки.

Как пишет "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на французских дипломатов, дискуссии, в частности, касались "тяжелого вооружения и запасов оружия, которые могут быть срочно переброшены на Украину". В Париже каждый военный представитель должен был сообщить, что его страна предоставит потенциальным "международным силам сдерживания Москвы".

Решать, как использовать эти силы и средства, уже будут позже политики. Пока в пользу размещения войск на Украине так или иначе высказались Франция, Британия, Швеция, Бельгия, Дания, Турция и Австралия. Колеблется Германия, против высказались Италия, Польша, Венгрия и Словакия. Их будут убеждать отдельно, в рамках встречи в среду министров обороны "европейской пятерки", в которую как раз входят Франция, Британия, Германия, Италия и Польша.