Отказ США поставлять Украине военную помощь подорвет боевой дух ВСУ. Об этом пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano, передает РИА Новости.

В издании отметили, что украинским военным «не хватало систем ATACMS еще до прихода к власти президента США Дональда Трампа». При этом там считают, что самой острой проблемой станет отсутствие высокоточных артиллерийских систем HIMARS.

Еще одной проблемой, по мнению Il Fatto Quotidiano, для ВСУ может стать военная техника, хранящаяся на складах, поскольку она нуждается в обслуживании, которого нет.

«Все это окажет давление на еще одно оружие Киева — моральный дух армии», — заключили в издании.

Напомним, что в России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России.