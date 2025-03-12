Силовики заявили, что путей для бегства ВСУ из Суджи фактически нет

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически лишились путей отхода из Суджи после освобождения 12 населенных пунктов российскими военными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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«С освобождением данных населенных пунктов у ВСУ путей для бегства фактически не осталось», — заявил он.

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До этого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что ВС РФ почти со всех сторон обошли Суджу в Курской области. По его словам, бойцам удалось освободить почти все лесопосадки и населенные пункты в районе Суджи.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса заявили, что более 800 российских военных попали в город Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

11 марта российский военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ освободили Суджу в административных границах. По его словам, украинская сторона уже не пытается отстаивать территории и уходит в Сумскую область.

Ранее в сети появилась фотография с российским штурмовиком в Судже.