Артиллеристы уничтожили командный пункт и технику ВСУ на расстоянии более 30 км

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" 25-й общевойсковой армии круглосуточно несут дежурство в полной боевой готовности. Новая задача может поступить в любой момент, поэтому как только звучит команда, расчеты "Ураганов" выезжают из укрытия и оперативно готовят боевые машины к ведению огня.

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На этот раз артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ, а также живую силу и технику противника. Корректировка огня и фиксирование поражения целей производились при помощи беспилотников. В режиме реального времени результаты передавали на командный пункт артиллерии.

После проведения боевой стрельбы расчеты сменили огневые позиции на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника. Точки, выбранные для стрельбы, "Ураганы" меняют иногда до 10 раз в сутки. Есть места, предназначенные для стрельбы днем, есть для стрельбы ночью. На каждой из таких позиций находиться можно не более нескольких минут. Как отмечает командир боевой машины РСЗО "Ураган" с позывным "Уран": "Главное - слаженность работы экипажа".

Расчеты ежедневно получают новые цели от вышестоящего командования и разведчиков. Укрепрайоны, артиллеристские батареи, узлы связи, скопление живой силы, бронетехника противника - "Ураганы" способны поражать различные цели, как на переднем крае, так и в глубине линии обороны на расстоянии до 40 километров. Они предназначены для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, а также складов с боеприпасами и других целей.

"Футбольное поле можем накрыть 16 снарядами, очень интенсивное и грозное оружие", - добавляет "Уран".

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы применяют осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника.

Высокая дальность и большая площадь поражения "Ураганов" способствуют эффективной контрбатарейной борьбе и позволяют атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения ВСУ.