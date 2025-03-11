Times of India: Захватившие поезд боевики в Пакистане отпустили женщин и детей

Вооруженная группировка «Армия освобождения Белуджистана», обстрелявшая пассажирский поезд в Пакистане и взявшая в заложники 450 пассажиров, отпустила женщин и детей.

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Об этом сообщили во вторник, 11 марта, в газете Times of India.

— В ходе этой операции бойцы BLA освободили женщин, детей и пассажиров-белуджей, гарантируя, что все оставшиеся заложники являются действующим персоналом оккупационных сил, — говорится в сообщении.

По словам боевиков, в результате нападения погибли 20 военнослужащих и был ранен машинист. По словам представителя железной дороги, по которой ехал поезд, направлявшийся из Кветты в Пешавар, силы безопасности прибыли на место произошедшего в районе Мушкаф округа Болан в Белуджистане, передает Times of India.

11 марта высокопоставленный чиновник железнодорожного ведомства провинции Белуджистан Мухаммад Кашиф заявил, что боевики захватили в заложники 450 пассажиров поезда.

В пресс-службе генерального консульства России в пакистанском городе Карачи сообщили об отсутствии данных о том, есть ли российские граждане среди взятых в заложники пассажиров поезда, который захваченным боевиками в провинции Белуджистан.

После сообщений об интенсивной стрельбе по поезду в крупной больнице города Сиби объявили чрезвычайную ситуацию. Представители боевиков взяли на себя ответственность за нападение и предупредили о «возмездии» в случае, если силовики начнут штурм железнодорожного состава.