Появились новые подробности операции «Поток» в Курской области

Операция «Поток» в Курской области готовилась порядка четырех месяцев, российским военным пришлось действовать в очень сложных условиях, рассказал военкор RT Влад Андрица. Видео опубликовано на сайте портала.

Журналист напомнил, что бойцы прошли 15 км, пробрались в тыл врага в районе Суджи и прорвали оборону, освободив восемь населённых пунктов Курской области.

В операции участвовали военные 11-й гвардейской штурмовой бригады ВДВ, 72-й мотострелковой дивизии, 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, спецназа «Ахмат» и добровольцы штурмовой бригады «Ветераны» и бригады «Восток», уточнил Андрица.

По словам участников «Потока», они шли группами по пять человек, держали дистанцию примерно по десять метров, а когда останавливались, расходились друг от друга, чтобы можно было нормально дышать.

«За невероятным по своей дерзости манёвром — титанический труд самых обычных русских парней. Они шли через тьму, сырость и нехватку кислорода, где из каждого угла раздавались приглушённые кашель и чиханье. Лекарства здесь ценились не меньше, чем патроны», — подчеркнул военкор.

Бойцы буквально не выходили из-под земли в ходе подготовки. Когда они вышли на поверхность, то обнаружили, что зима сменилась весной, на смену морозам пришла теплая погода.

Раскрыта главная цель операции ВС РФ «Труба»

Андрица заметил, что сложность заключалась в том, что людей в трубе было кратно меньше, чем противника, у них был ограниченный боекомплект, а им требовалось выйти, завязать бой, занять позиции и закрепиться.

Дерзкий манёвр через газовую трубу обрушил всю линию фронта на Курском направлении, резюмировал военкор.