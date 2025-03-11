Назван возможный срок полного освобождения Суджи

Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал возможный срок полного освобождения Суджи Курской области. Об этом пишет «Лента.ру».

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По мнению политика, местом серьезных боев город перестанет быть примерно через неделю. Суджа будет взята, и кольцо вокруг находящейся в Курской области группировки вооруженных сил Украины (ВСУ) замкнется, добавил депутат.

По его словам, операция по уничтожению или по сдаче войск закончится за сутки-двое.

Ранее парламентарий сообщил, что ВСУ в Курской области начали сдаваться целыми подразделениями, понимая, что пути подвоза боекомплектов обрезаны.