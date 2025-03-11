Назван возможный срок полного освобождения Суджи
Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал возможный срок полного освобождения Суджи Курской области. Об этом пишет «Лента.ру».
По мнению политика, местом серьезных боев город перестанет быть примерно через неделю. Суджа будет взята, и кольцо вокруг находящейся в Курской области группировки вооруженных сил Украины (ВСУ) замкнется, добавил депутат.
По его словам, операция по уничтожению или по сдаче войск закончится за сутки-двое.
Ранее парламентарий сообщил, что ВСУ в Курской области начали сдаваться целыми подразделениями, понимая, что пути подвоза боекомплектов обрезаны.