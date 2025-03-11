В США предрекли прорыв укреплений ВСУ без американских разведданных

Из-за приостановки предоставления разведданных Вашингтоном укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть прорваны в ближайшие два месяца.
Об этом заявил полковник военно-морских сил (ВМС) США в отставке Марк Кансиан в беседе с The Washington Post.
«Без данных стратегической и тактической разведок украинские рубежи будут прорваны на многих направлениях в течение двух месяцев», — заявил эксперт.
По его словам, Киеву придется сократить масштабы проводимых операций «в течение ближайших двух недель» даже с учетом запасов оружия, которыми располагают ВСУ.
Ранее американский сенатор Марк Келли по итогам визита в Киев сообщил, что приостановка военной помощи и передачи разведданных США сказались на способностях ВСУ.