Украина признала атаку на нефтепровод "Дружба"

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал, что одной из целей атаки украинских беспилотников был нефтепровод "Дружба".

По данным, размещенным в Telegram-канале Генштаба ВСУ, массированную атаку организовали спецслужбы и подразделения ВС Украины.

"Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область РФ), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба ", - отмечается в тексте.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт считает неприемлемыми нападения ВСУ с помощью БПЛА на нефтепровод "Дружба", а также любую другую инфраструктуру, используемую для поставок энергоносителей из России в Европу.

Как сообщали в Минобороны РФ, в ночь на 11 марта российские военнослужащие сбили 343 украинских беспилотника над Москвой, Московской областью и другими регионами. Эта атака стала самой крупной в 2025 году. СК РФ возбудил дело о теракте. Три человека погибли. Повреждены жилые дома и другие строения.