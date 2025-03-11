Су-34 уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес точный удар по личному составу и опорному пункту Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры боевой работы.

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В ходе выполнения задачи экипажи сбросили авиационные бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), что позволило повысить точность поражения и минимизировать риски для российской авиации.

Удар наносился по заранее разведанным целям. После выполнения боевой задачи экипаж получил подтверждение от разведки об успешном уничтожении опорного пункта и личного состава противника. Самолет благополучно вернулся на аэродром вылета.

Су-34 способен нести широкий спектр вооружений, включая управляемые бомбы и ракеты. Применение УМПК позволяет значительно повысить точность ударов, что особенно важно при работе в условиях активного противодействия со стороны противника.

Напомним, что Су-34 активно применяется российской стороной для выполнения различных задач, включая уничтожение военной инфраструктуры и живой силы противника. Минобороны регулярно публикует кадры со сбросами авиабомб с УМПК на цели.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.