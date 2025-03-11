Сийярто: поставки нефти из РФ в Венгрию возобновились

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о возобновлении поставок российской нефти в Венгрию после устранения повреждений на нефтепроводе "Дружба", вызванных, по его словам, атакой ВСУ. Об этом пишет РИА Новости. "Российский системный оператор устранил ущерб, нанесенный атакой украинского беспилотника, и транспортировка сырой нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновилась", - отметил дипломат. До этого новостное агентство TASR сообщило, что транспортировка нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию приостановлена в связи с технической неполадкой, возникшей на территории другой страны. Оператор трубопроводной системы уже приступил к выяснению причин остановки поставок. 11 марта ВСУ признали, что одной из целей атаки украинских дронов была инфраструктура нефтепровода "Дружба" в Орловской области.