Одна страна НАТО обвинила Украину в атаке на свой суверенитет

Атака на Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод «Дружба», из-за которого были прекращены поставки нефти, является нападением на суверенитет Венгрии. Об этом заявил глава МИД восточноевропейской республики Петер Сийярто, передает агентство Reuters.

В частности, дипломат назвал данный шаг со стороны Киева неприемлемым. По итогам телефонной беседы с замглавы правительства России Александром Новаком он добавил, что подача нефти по маршруту временно прекращена и может быть возобновлена к вечеру 11 марта после ремонтных работ.

4 марта министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек заявил, что прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» в страну снова остановилась, однако угрозы дефицита сырья нет, справиться с перебоями позволяют государственные резервы. По его словам, нефтеперерабатывающие заводы в Чехии хорошо подготовились к ситуации, поэтому имеющегося сырья достаточно для нужд домохозяйств и компаний.