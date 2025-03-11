Военблогер заявил об освобождении Суджи

Военблогер Юрий Подоляка заявил об освобождении Суджи в Курской области. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«Курское направление на 16.00 11 марта 2025 года: Суджа освобождена», — написал он, пояснив, что речь идет об административных границах населенного пункта.

По информации военблогера, по-прежнему под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся пригороды Суджи — населенные пункты Гончаровка, Заолешенка и Заолешенский.

«Наши штурмовики настроены сегодня закончить освобождать и их», — добавил он.

Подоляка уточнил, что солдаты ВСУ, по возможности, сбегают на территорию Украины.