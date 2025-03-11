Российский командир раскрыл детали операции «Труба» в Судже

ВС РФ при заходе в тыл ВСУ в Судже Курской области должны были создать плацдарм.

Детали операции раскрыл в эфире Первого канала командир штурмовой роты бригады «Ветераны» Добровольческого корпуса с позывным «Ник».

«Была задача зайти, закрепиться и сделать так, чтобы у нас в дальнейшем было не одно, а несколько мест, откуда мы можем просачиваться в центр Суджи и расходиться дальше», — поделился подробностями российский командир.

По его словам, перед бойцами стояла задача создать плацдарм для дальнейшего продвижения и перекрытия линии боевого соприкосновения для вооруженных сил Украины.

Враг там будет без подкрепления, без эвакуации, и он уже должен посыпаться, резюмировал «Ник».

Ранее в Добровольческом корпусе рассказали о том, что прорвавшимся в город военнослужащим удалось освободить от ВСУ промзону Суджи.

9 марта в Добровольческом корпусе заявили, что более 800 военнослужащих Российской Федерации попали в город Суджа Курской области, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Эта операция началась 8 марта.

В ночь на 8 марта сразу несколько западных средств массовой информации сообщили о неудачах ВСУ в Курской области. Британская газета Telegraph рассказывала, что 10 тысяч солдат украинской армии находятся в приграничном российском регионе под угрозой окружения. Американская газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники писала, что вооруженные силы Украины могут вывести из Курской области в течение двух недель.

Минобороны России 9 марта проинформировало, что российская группировка войск "Север" освободила в приграничном российском регионе населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.

Ранее в вооруженных силах Украины заявили о контроле Российской армии над линиями снабжения в Курской области.

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