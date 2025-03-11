Массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов на российские территории усилила ненависть к киевской диктатуре, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X (бывшая Twitter).

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Российские силы противовоздушной обороны сбили 337 дронов ВСУ в ходе крупнейшей атаки в этом году, напомнил он.

«Эти беспилотники самолетного типа обошлись налогоплательщикам в США и ЕС не менее чем в 100 000 долларов каждый. Результат — пятеро погибших мирных жителей и еще большее неприятие киевской диктатуры российским обществом», — поделился своей точкой зрения Боуз.

Автор публикации также задался вопросом, "возможны ли эти преднамеренные нападения на мирных жителей без использования спутниковой сети Starlink".

Ранее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова связала атаку беспилотников ВСУ на Москву с визитом генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Представитель российского дипломатического ведомства отметила, что уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой украинских БПЛА.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских беспилотников на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых дронов. По информации Минобороны РФ, за ночь в Московской области сбит 91 беспилотный летательный аппарат.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.