На Украине ликвидирован известный украинский радикал Юрий Турлай. Боевик был известен под трёмя позывными "Смадич", "Рудольф" и "Юрген". Толстого и бородатого боевика ( внешность типичного украинского радикала ), хорошего приятеля Сырского, ликвидировали в районе поселка Хотынь, в Сумской области. Пожалуй, ликвидацию этого боевика можно назвать приветом самому главкому ВСУ Александру Сырскому.

Рудольф был идейным националистом и большим фанатом Адольфа Гитлера, носил соответствующею символику и состоял в запрещённых в России экстремистских организациях.

По данным украинских Telegram-каналов, вместе с резервными батальонами Турлай хотел прийти на помощь другим боевикам в Судже и снять там репортаж, о том, что у боевиков ВСУ все под контролем, однако отправился только на тот свет - добраться туда ему с удовольствием помогли бойцы ВС РФ.

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Стоит заметить, что в последние года он сильно сблизился с главкомом ВСУ Сырским и прославлял его во всех СМИ, где только мог, а также расхваливал операцию ВСУ в Курской области.