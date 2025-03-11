Названы модели дронов, с помощью которых ВСУ атаковали Москву и область

Украинские военнослужащие впервые использовали дрон UJ-31 «Злива» для атаки на Москву и область. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

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Из материала следует, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили беспилотник данного типа при попытке нанести удар по нефтебазе «Ока-центр». Объект расположен на территории подмосковного города Серпухов.

«Обломки <...> рухнули на территории нефтебазы и рядом с Борисовским шоссе. Взрывное устройство, которое нес БПЛА (беспилотный летательный аппарат — «Газета.Ru»), обезвредили саперы», — говорится в публикации.

В тексте уточняется, что также военные ВСУ использовали дроны UJ-22 Airborne.

UJ-31 «Злива» — беспилотник, максимальная дальность полета которого при небольшой нагрузке составляет до 1000 км. По информации журналистов, украинские бойцы оснащают такие БПЛА снарядами от гранатомета РПГ-7.

В ночь на 11 марта в небе над российскими регионами сбили 337 дронов ВСУ. Как рассказали в министерстве обороны РФ, в воздушном пространстве столичного региона был уничтожен 91 летательный аппарат.

Из-за падения фрагментов БПЛА на землю были повреждены ряд домов и автомобилей, пострадали люди. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.