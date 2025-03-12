В России допустили новые масштабные атаки ВСУ

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Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы в ночь на 11 марта была спланированной. Не исключено, что подобные по масштабу атаки повторятся и в дальнейшем, заявил Виталий Киселев.

В России допустили новые масштабные атаки ВСУ
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Аналитик считает, что ВСУ готовились к этой атаке на протяжении долгого времени. По его мнению, в дальнейшем подобные атаки будут проходить еще чаще, при этом противник может использовать и до тысячи беспилотных летательных аппаратов.

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«Это лишний раз подтверждает, что в руководстве Украины — террористы», — добавил Киселев.

Он отметил, что ВСУ применяли беспилотники, которые были изготовлены в Германии и Франции. Таким образом западные страны продемонстрировали, что их не волнуют переговоры по урегулированию на Украине — они хотят лишь «как можно больнее ударить по территории Российской Федерации».

ВСУ при помощи беспилотников атаковали регионы России в ночь на 11 марта. В Минобороны РФ сообщали, что для атаки использовали 343 дрона. Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что своими действиями Киев продемонстрировал «свою истинную террористическую сущность».

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