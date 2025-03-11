Хинштейн раскрыл подробности операции «Поток» в Судже

Во время операции «Поток», в ходе которой штурмовики Российской Федерации вклинились в тыл ВСУ в Судже Курской области по газовым трубам, бойцам не хватало кислорода и воды.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора приграничного российского региона Александр Хинштейн в ходе визита к раненым во время операции бойцам.

«Ползли по трубе 14 километров, под землей провели шесть (!) суток — не хватало кислорода, воды. Но хватило сил и воли – дошли и выбрались, выбивали врага, на которого свалились, точно снег на голову!», — поделился подробностями Хинштейн.

Глава приграничного российского региона отметил, что один из бойцов с позывным «Добрыня», который принимал участие в операции, почти двухметрового роста. По словам военнослужащих, они вышли на поверхность в Судже и не могли надышаться свежим воздухом, сообщил Хинштейн.

9 марта в Добровольческом корпусе заявили, что более 800 военнослужащих Российской Федерации попали в город Суджа Курской области, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Эта операция началась 8 марта.

В ночь на 8 марта сразу несколько западных средств массовой информации сообщили о неудачах ВСУ в Курской области. Британская газета Telegraph рассказывала, что 10 тысяч солдат украинской армии находятся в приграничном российском регионе под угрозой окружения. Американская газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники писала, что вооруженные силы Украины могут вывести из Курской области в течение двух недель.

Минобороны России 9 марта проинформировало, что российская группировка войск "Север" освободила в приграничном российском регионе населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.

Ранее в вооруженных силах Украины заявили о контроле Российской армии над линиями снабжения в Курской области.