Названа возможная цель одного из сбитых в Подмосковье беспилотников ВСУ

Один из сбитых в Подмосковье беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) мог пытаться атаковать нефтебазу «Ока-центр». Возможную цель дрона назвал Mash в Telegram.

По информации издания, обломки беспилотного летательного аппарата рухнули на территорию предприятия. Емкости с топливом не пострадали.

«От Борисовского шоссе до "Оки" около 170 метров. Там сейчас разминируют взрывное устройство», — подчеркивается в посте.

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Материал сопровождается кадрами, на которых сотрудники экстренных служб проливают водой покрытый копотью резервуар.