Алаудинов раскрыл, сколько пунктов осталось освободить возле Суджи

Российские войска освободили практически все населенные пункты вблизи райцентра Суджа в Курской области. Об этом заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Ранее стало известно, что российские военные зашли в тыл подразделениям Вооруженные сил Украины (ВСУ), воспользовавшись трубой недействующего сейчас газопровода Уренгой - Помары - Ужгород. Им пришлось преодолеть около 12 км в полной экипировке. Маневр совершили разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны» и штурмовая бригада «Восток» Добровольческого корпуса, подразделения 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ и 72-й мотострелковой бригады, а также группа «Аида» спецназа «Ахмат».

Завязав активные бои в тылу Вооруженных сил Украины российские бойцы обеспечили прорыв обороны.

«Теперь мы можем констатировать, что кроме двух-трех населенных пунктов вокруг Суджи все остальные населенные пункты перешли под контроль российских войск», - заявил генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Российские подразделения начали штурм Суджи

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что за сутки в Курской области было освобождено 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории. При этом, по данным военного ведомства, потери ВСУ за сутки составили более 270 военнослужащих.

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