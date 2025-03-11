Оценена вероятность сохранения российских баз в Сирии

Вероятность сохранения баз России в Сирии достаточно велика.

Дальнейшую судьбу российских баз оценил заместитель директора по ручной работе Института востоковедения РАН Василий Кузнецов в комментарии «Ленте.ру» на полях конференции Российского совета по международным делам (РСМД) «Внерегиональные акторы на Ближнем Востоке».

«Вероятность их сохранения достаточно велика. Вопрос в том, насколько они нужны, а также чем и насколько Россия должна будет заплатить за их сохранение. В принципе, сохранить их, наверное, можно», — отметил востоковед.

По его словам, у властей Сирии есть интерес к выстраиванию отношений с Россией, как с игроком, имеющим военное присутствие в стране, в то же время достаточно независимым и предлагающим некую альтернативу западным и региональным союзникам.

На данный момент у России в Сирии есть две военные базы — авиационная в Хмеймиме и военно-морская в Тартусе, которые были арендованы в 2017 году на 49 лет.

Ранее временный президент арабской республики Ахмед аш-Шараа заявил, что Сирия желает сохранить глубокие стратегические отношения с Россией, новые власти намерены не допустить раскола между двумя странами.