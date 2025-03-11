ВСУ пытались атаковать станцию нефтепровода в Брянской области

Станция «Транснефть-Дружба» в Брянской области оказалась еще одной целью массированной атаки украинских беспилотников. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники, по ней пытались ударить тремя реактивными дронами самолетного типа.

Атака началась около 2:00 мск. Дроны направили на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Унеча». БПЛА противника удалось уничтожить, серьезных разрушений не допущено. Канал отмечает, что всего на «Унече» работает около 200 человек — никто не пострадал.

Напомним, что минувшей ночью и этим утром украинские войска атаковали регионы России беспилотниками. В Минобороны РФ сообщали, что системы ПВО сбили 337 дронов противника, из которых 38 — над Брянской областью. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Сейчас следователи определяют точные локации, откуда были запущены беспилотные летательные аппараты.