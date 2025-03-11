Минобороны: В Курской области освобождено 12 населенных пунктов

Бойцы группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили 12 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сводке говорится, что под контроль ВС РФ вернулись Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный.

В МО РФ уточнили, что было освобождено более 100 квадратных километров территории Курской области.

Потери ВСУ за сутки составили более 270 военнослужащих.

В прошедшие выходные во время наступления ВС РФ в Курской области было освобождено семь населенных пунктов, включая Малую Локню.